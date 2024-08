Boxe D’Ambrosi indica la strada | Ora meno attendismo e più potenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “Guido Vianello ha dimostrato che il pugilato italiano può competere ad alti livelli perché ha un tessuto di società che svolgono per tutto l’anno un’intensa attività pugilistica – supportata e ben gestita da questa Federazione – e dei maestri che hanno la capacità di insegnare la nobile arte coltivando, quotidianamente, talenti“. Inizia così la lettera firmata dal presidente Fpi Flavio: “In tal senso, i miei complimenti vanno al pugile ed all’amico maestro Simone D’Alessandri che allena Vianello e sta maturando, ormai da anni, una solida esperienza internazionale. Mi preme evidenziare, tuttavia, che il risultato di Vianello non è episodico e non è isolato. Sono stati ben 26 i Titoli europei, assoluti e silver, che i pugili italiani hanno conquistato dal 2021 ad oggi. Nello stesso periodo, per 6 volte i pugili italiani sono stati ai vertici mondiali (3 Ibo e 3 silver Wbc).