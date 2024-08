Biden non perdona l’ammutinamento e manda pizzini contro Obama e Pelosi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 18 agosto 2024) Il presidente Joelunedì salirà sul palco della convention democratica e poi leverà le tende. Una mossa che mostra l’astio verso gli ex alleati, avvalorato da fonti della sua cerchia, dopo il golpetto bianco per farlo ritirare. Per le norme Lgbt, i giudici americani confermano lo stop provvisorio al provvedimento che impone di lasciare usare agli alunni trans bagni e spogliatoi a seconda della loro identità di genere. Lo speciale contiene due articoli.