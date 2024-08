Alexander Payne annuncia il prossimo film western e il sequel di Election

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) Il registasta lavorando a uncon lo sceneggiatore di The Holdovers e aldista lavorando a uncon lo sceneggiatore di The Holdovers David Hemingson. All'inizio dell'anno, Hemingson ha rivelato che è stata scritta una parte per Paul Giamatti. Parlando al SarajevoFestival domenica,ha fatto luce sul suoprogetto, spiegando che si è sempre voluto cimentare nel genere. "L'unico genere che ho sempre voluto fare è il", ha detto. "Così, in questo momento, mentre Jim Taylor e io stiamo parlando di undi, con lo sceneggiatore che ha scritto The Holdovers, David Hemingson, stiamo concependo unda anni". I dettagli