Alain Delon | morto a 88 anni l’attore francese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024)a 88famoso per aver prestato il suo volto alla Nouvelle Vague e al grande cinema di Visconti e Antonioni. Aveva 88. “È mancato serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia”, secondo una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa AFP dalla sua famiglia.è apparso in molti film, tra cui ricordiamo Frank Costello faccia d’angelo, I senza nome e Notte sulla città di Jean-Pierre Melville. Altri suoi film significativi sono stati “Delitto in pieno sole” di René Clement; “Rocco e i suoi fratelli” e “Il gattopardo” di Visconti; “L’Eclisse” di Antonioni; “Due uomini in città” di José Giov; e “Mr. Klein” di Joseph Losey. E’ stata lunga e proficua la sua collaborazione con i registi italiani degli’60 e ’70.