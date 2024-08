Tuttosport – annunciato rinnovo e maglia in maniera speciale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-16 21:10:13 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: TORINO – Kenan Yildiz entra di diritto nella storia della Juventus. Il club bianconero, infatti, haildel contratto del talento turco-tedesco – che avrà un sostanzioso aumento dell’ingaggio, da 300mila euro a ben oltre il milione a stagione – fino al 2029 e, ennesima conferma di come l’ex Bayern Monaco sia al centro del nuovo corso targato Thiago Motta, a partire da lunedì contro il Como indosserà sulle spalle lanumero dieci che fu del suo idolo Alessandro Del Piero e di tutti gli altri fuoriclasse della storia della società, da Sivori a Baggio, da Platini a Tevez, passando per Mazzia, Haller, Bettega, Capello, Brady, Laudrup e, in tempi più recenti, Dybala e Pogba. Il primo annuncio della Juve Prima del comunicato ufficiale, lo spoiler.