Tutti gli Easter Eggs che potrebbero esservi sfuggiti in Alien | Romulus

(Di sabato 17 agosto 2024)glichein” riporta il franchise horror/fantascientifico alle sue radici e sembra aver convinto molti scettici. Le recensioni su Rotten Tomatoes di “” sono uniformemente positive, con i critici che ne lodano il puro terrore e il ritorno alla forma per la serie dopo un paio di puntate che hanno suscitato divisioni. Tuttavia, uno degli elementi negativi che emerge più volte in diverse recensioni è che il film si basa troppo sul fan service e sui richiami a momenti iconici di “” del 1979 e del suo sequel, “s” del 1986. Con una tale enfasi sull’omaggio al passato, non sorprende che “” sia pieno di piccoli dettagli e riferimenti cheessere difficili da cogliere alla prima visione.