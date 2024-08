Traffico Roma del 17-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione su via Anastasio II riduzione di carreggiata per lavori all’altezza del viadotto delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiora Centocelle divieto di transito in Piazzale delle Gardenie per il manto stradale danneggiato all’altezza di via alla sede verso Viale della Primavera disagi al trasporto ferroviario sulla lineaSan Pietro Vigna Clara è sospesa la circolazione dei treni per un allagamento della sede ferroviaria per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it tradizionali fanno è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità