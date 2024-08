Toxic di Saule Bliuvaite Pardo d' oro a Locarno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Akiplesa () della regista(Lituania), storia di due tredicenni Marija e Kristina che si ritrovano in una scuola locale per modelle dove le ragazze, in cerca di una vita migliore, mettono a rischio sempre di più il proprio corpo, vince ild'Oro - Gran Premio del Festival e della Città di, lo Swatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima) e il Premio Ecumenico della 77/a edizione delFilm Festival (7 - 17 agosto) che si chiude con un palmarès nel quale le donne sono in gran parte protagoniste, davanti e dietro la macchina da presa.