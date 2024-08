Tolentino non si ferma all' alt | beccato senza patente e senza assicurazione giovane multato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)(Macerata), 17 agosto 2024 - Potenziata questo mese, in particolare sotto Ferragosto, la predei carabinieri. Più pattuglie e più controlli sulle strade, anche per le tante feste e sagre sparse sul territorio. Diverse multe e un denunciato, l’amaro bilancio. L’altra notte a, per le vie del centro cittadino, unnon si èto all’alt intimatogli dai militari del Radiomobile. Individuato poco dopo, è risultato sprovvisto di titolo di guida, in quanto revocatogli nel 2010, e di copertura assicurativa. L’uomo dovrà rispondere di numerose violazioni alle norme sulla circolazione stradale. I carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro e al fermo amministrativo del veicolo.