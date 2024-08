Suicida dopo licenziamento collega interrotta da prete al funerale | Non siamo sindacato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 17 agosto 2024) Oltre alla tristezza per la perdita di un, anche la delusione per non averlo potuto ricordare come desiderava davvero. E’ quanto successo a Piera Meneghetti, delegata della Cgil e appuntodi un uomo di 55 anni di Piove di Sacco (Padova) che si èto nei giorni scorsi per una cocente delusione. Il 31 luglio, infatti, era stato licenziatoben 27 anni di lavoro alle dipendenze della catena di supermercati “Metro”, nella sede di Marghera. Definito da tutti come un “dipendente modello”, aveva condotto una carriera praticamente immacolata ma secondo la versione dell’azienda, con una “macchia”. L’uomo non aveva addebitato le spese di trasporto ad alcuni clienti, disattendendo così le procedure stabilite e facendo perdere all’azienda la somma di 280 euro.