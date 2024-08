Serie A Milan acciuffa Toro nel finale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 22.54 In rimonta ilpareggia 2-2 in casa con il Torino. Empoli-Monza 0-0 A Marassi granata in vantaggio al 30' grazie all'autogol di Thiaw che,dopo il palo di Bellanova,manca il rinvio, anzi tocca la palla e la manda oltre la linea. Nella ripresa forcing, ma è ila raddoppiare con la 'capocciata' di Zapata su cross di Lazaro (68'). I rossoneri accorciano con la zampata di Morata (89') e poi in pieno recupero c'è il 2-2 al volo di Okafor al 95'. Al 'Castellani' occasioni da una parte e dall'altra, ma resta lo 0-0.