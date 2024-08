Serie A | Genoa ferma Inter sul pari2-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 20.38 Rocambolesco finale nel 2-2 fra. Padroni ci casa avanti col tapin di Vogliacco (20') sulla traversa di Martin (incerto Sommer). Thuram svetta sul cross di Barella (30') pari dell'. Il francese firma anche il sorpasso all'82' su assist di Frattesi. Ma al 95', mani di Bisseck:Sommer respinge il rigore ma Messias riprende e segna. Un gol per tempo e per parte in ParmaFiorentina. Rompe l'equilibrio Man al 22'. Insistono gli emiliani, traversa di Sohm (28'). Velenosa punizione di Briaghi (75') per il pari viola.