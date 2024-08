Ravenna La squadra è in crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel precampionato del, c’è Luca Di Renzo, che ha già indossato la divisa da bomber segnando 6 reti, e c’è Michele Guida, che si sta ritagliando il ruolo di ‘seconda punta’ dell’ipotetico undici titolare. Il ventiseienne attaccante di Torre Annunziata è reduce da una stagione da protagonista (e da ala sinistra) alla Nocerina, condotta fino alla semifinale playoff del girone G. Tre reti in 32 partite, 23 delle quali da titolare, sono il bottino dell’ultimo campionato di serie D, ma il record lo fece registrare l’anno prima a Vastogirardi, nel girone F, con 19 reti in 32 gare da titolare. Guida, chiuso il primo ciclo di preparazione, come procede l’inserimento nel nuovo gruppo? "Ho trovato fin da subito un gruppo di ragazzi per bene e disponibili nell’aiutare e nel far integrare i nuovi. Si è venuto immediatamente a creare un buon rapporto anche con lo staff tecnico.