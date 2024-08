Palio dell’Assunta a Siena trionfa la Lupa | prima vittoria per Dino Pes sull’esordiente Benitos

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 17 agosto 2024)– È la Contrada dellaa vincere ildel 17 agosto, rinviato di un giorno rispetto alla data canonica, con il cavalloe il fantinoPes detto Velluto. Il Drappellone di Riccardo Guasco, dedicato alla Madonna Assunta, va quindi nella Contrada di Vallerozzi. Dopo le sei prove che si sono svolte regolarmente e il rinvio per maltempo, la Carriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19, come stabilito nella giornata di ieri. Lahato rimanendo per tutti i tre giri di piazza del Campo in testa, dalla mossa all’arrivo. A nulla è valso il rientro di Selva, Oca e Chiocciola, che non hanno mai ripreso, cavallo esordiente, un castrone sauro di 7 anni. Ci sono voluti 45 minuti di una mossa molto concitata, con ben sei uscite dai canapi chiamate dal mossiere e due mosse false.