Orbetello al via la mostra ‘Sotto nuova luce | luoghi e paesaggi toscani’

(Di sabato 17 agosto 2024)(Grosseto), 17 agosto 2024 - “Sottotoscani” inadi dipinti di Mario Auad. Questo il titolo dell’esposizione, a ingresso libero, che è organizzata dall’Associazione culturale Kaletra Contemporanea con il patrocinio del Comune di. Ilo come stato dell’anima: è un racconto che rende omaggio alla terra di Toscana, alla sua soda concretezza, alla sua eterna bellezza, quello che il pittore peruviano Mario Auad propone nella“Sottotoscani”. L’esposizione, che dal prossino 18 al 25 agosto sarà ospitata ad(nella sala espositiva ex Frontone - Piazza della Repubblica 1), presenta in anteprima una selezione di opere che Auad ha realizzato appositamente per questo appuntamento.