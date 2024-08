Oggi vivo così Costantino Vitagliano il dramma della salute e la ripartenza dell’ex tronista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo la scopettamalattiaha dovuto affrontare un duro percorso. Lo ha confessato al CorriereSera. Parlando delle sue condizion diha detto: “Dire bene sarebbe un’esagerazione: mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista”. >> “Roba da brividi”. Matthew Perry, le parole choc dell’amato Chandler di Friends prima di morire: amici e parenti sconvolti Alla soglia di 50 anni, tuttavia, il bilancio di“è positivo. Ho realizzato tutto quello che desideravo da ragazzino. Essere il più bello. Non il calciatore, non altro: erano gli anni 90 e volevo essere solo e soltanto il più bello di tutti. Per un periodo ce l’ho fatta.