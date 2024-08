Milan Fofana | Progetto in linea con miei obiettivi; voglio vincere punto e stop

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Quando ti chiama ilBeh, ilè una squadra molto potente, anche in Francia. Mi hanno presentato iled è incon i”. Così Youssouf, nuovo centrocampista del, si presenta ai microfoni della conferenza stampa. “Avevo voglia di cominciare qualcosa di nuovo e anche il Monaco era d’accordo. Non sono qui per sostituire Kessie, io sono io. Sono un centrocampista moderno, che deve lavorare in entrambe le parti del campo. Qui tanti francesi? È stato uno dei motivi per cui ho scelto il. Non sono qui a promettere nulla. Aderisco alche mi è stato presentato.”. Infine, una breve battuta sul tecnico Fonseca: “Ho avuto uno scambio con il mister velocemente. Mi ha detto che era contento ed entusiasta di vedermi qui”.