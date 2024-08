Mettersi contro le lobby Altra follia Pd | come vogliono far fuori i bed & breakfast

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Prima Firenze. Poi Bologna (che ci sta pensando). La stretta sugli affitti brevi arriva in Italia. E parte, manco a dirlo, dalle città guidate dalla sinistra. L'ultima notizia riguarda Bologna, dove il sindaco dem Matteo Lepore, rispondendo a un articolo critico comparso qualche giorno fa sul Wall Street Journal, ha esposto il suo pensiero sul cosiddetto “overtourism”. Ovviamente la soluzione, per lui, è limitare gli affitti brevi. Insomma impedire, o rendere molto complicato, a chi a un appartamento darlo in locazione ai turisti. «Il turismo» ha detto Lepore «è una bolla che va gestita con politiche nazionali che mancano da tempo». Gli affitti brevi per il primo cittadino solo l'esempio più lampante: «Da anni chiediamo una normativa nazionale che manca e si scarica tutto sui Comuni.