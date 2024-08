Messias agguanta l’Inter su rigore al 95’ | Inzaghi pareggia all’esordio 2-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Genova, 17 agosto 2024 –campione d’Italia apre con un pareggio per 2-2 la Serie A 2024/2025 in quel di Marassi contro il Genoa. Partendo dalla fine, Thuram aveva trovato l’1-2 a pochi minuti dal termine, in precedenza vantaggio di Vogliacco e pari proprio del francese nel primo tempo, ma uno sciocco intervento di Bisseck in area ha causato ilche poiha ribadito in rete per il pari al minuto 95. Marassi in festa, delusione perche aveva completato la rimonta di una partita difficile contro un coriaceo Genoa privo di Gudmundsson. Thuram nettamente migliore in campo, ma il tecnico nerazzurro dovrà registrare qualche amnesia difensiva e qualche errore di troppo: d’altronde siamo ad agosto e ci sono ancora i cartelli lavori in corso.