Meghan Markle in Colombia il look è low profile ma non manca l’omaggio a Diana

(Di sabato 17 agosto 2024)e Harry d’Inghilterra si trovano in vacanza in, su invito della Vicepresidente Francia Márquez e, nel paese sudamericano stanno seguendo una fitta agenda di appuntamenti ufficiali. Per l’occasione, la Duchessa ha deciso di sfoggiare deimolto eleganti, mai sopra le righe, dopo le critiche ricevute per gli outfit utilizzati, invece, nella visita in Nigeria, più originali e osati. Tra i diversi capi d’abbigliamento e accessori scelti dalla nuora di Re Carlo III, anche un omaggio alla mamma del marito, la compianta Lady, gli orecchini diè arrivata da qualche giorno in, insieme al marito Harry d’Inghilterra, e i due sono stati i protagonisti di diversi impegni ufficiali, tra cui la visita a una scuola nella zona di Santa Fe a Bogotà.