Linea dei treni tra Castel Bolognese e Russi | conclusi i lavori

(Di sabato 17 agosto 2024) Ravenna, 17 agosto 2024 – Rete Ferroviaria Italiana, società per azioni con funzione di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane, ha concluso, come da programma, iper il rinnovo dei binari fra le stazioni di, lungo laBologna – Ravenna. L’obiettivo degli interventi, avviati lo scorso 12 maggio comportando un costo pari a circa 23 milioni di euro, è stato quello di aumentare l’affidabilità della, compreso il tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso anno. Le attività si sono svolte prevalentemente durante la notte, ma hanno comportato una temporanea riduzione della capacità della. I Regionali fra Bologna e Ravenna/Rimini, che con l’apertura dei cantieri erano stati istradati via Faenza, da oggi ripercorrono l’itinerario via Solarolo/Lugo/Bagnacavallo.