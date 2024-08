Jackpot – Se vinci ti uccido! la recensione | molta azione poca satira

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 17 agosto 2024) Il film:– Seti!, 2024. Regia: Paul Feig. Cast: Awkwafina, John Cena, Simu Liu. Genere:, commedia. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Quando l’attrice Katie vince la Grand Lottery, si ritrova a dover sopravvivere a un’orda di assassini determinati a farla fuori prima del tramonto per poter mettere le mani sui suoi soldi. In suo aiuto arriverà l’agente Noel, che decide di proteggerla in cambio di una parte dellata. A chi è consigliato? A chi è alla ricerca di puro intrattenimento, ricco die gag al limite del surreale. Disponibile su Prime Video dal 15 agosto 2024,– Seti! è un’esplosiva commedia d’diretta da Paul Feig, che qui cerca di combinaresociale e sequenze adrenaliniche in un futuro distopico.