Il papà di Sharon Verzeni | Mia figlia non aveva nemici I carabinieri convocano per la terza volta il compagno Sergio Ruocco

(Di sabato 17 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 17 agosto 2024 – Se potesse parlare all’assassino di sua sorella, cosa gli direbbe? “Voglio solo sapere perché ha ucciso”. Dalla villetta di Bottanuco la voce fresca di Christopher, il fratello 23enne di. I genitori, impegnati in una disperata ricerca di normalità, sono fuori per la spesa. Rincasano più tardi.Bruno è cortese come sempre. Le domande per lui sono le solite, quelle che si rincorrono dalla notte fra il 29 e il 30 luglio, l’incontro dicon l’assassino in via Castegnate a Terno d’Isola, le quattro coltellate che hanno lacerato la sua vita di 33 anni. Bruno, ha un appello da rivolgere? “Lascio fare agli inquirenti perché sono loro che devono agire e sanno come agire”. Sua? C’era qualcuno che poteva volerle male? “Non penso che abbia mai avutoin vita sua. Questo è scontato”.