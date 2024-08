Il buono il brutto il cattivo | tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 17 agosto 2024) Il, il, illesulIl regista italiano Sergio Leone si è imposto come uno dei più importanti uomini di cinema di sempre. Con i suoiwestern egli ha saputo prendere un genere prettamente americano e ritrasformarlo secondo nuovi canoni e arricchendolo di nuove tematiche. Nel 1964 ha così dato vita a Per un pugno di dollari, seguito l’anno successivo da Per qualche dollaro in più. Nel 1966 ha infine concluso la Trilogia del Dollaro con il capolavoro Il, il, il. Ancora oggi questo è considerato uno dei più celebridi questo genere, contenendo la quintessenza dello spaghetti western. Il titolo, nato per caso, rispecchia il pensiero di Leone.