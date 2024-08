Ferragosto | controlli a tappeto dei carabinieri nel Maceratese raffica di multe e denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Macerata, 16 agosto 2024 -deisotto. Il risultato:per l’uso del cellulare al volante o guida senza cintura di sicurezza, e segnalazioni all’autorità giudiziaria; due denunciati per guida in stato di ebbrezza, un altro per guida senza patente e tre le segnalazioni inoltrate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. E ancora, tre denunciati per truffa, due per furto e tentato furto e una per resistenza, oltraggio e rifiuto di indicare le proprie generalità. Zoomando, un 46enne di Macerata è stato fermato dai militari del Radiomobile in via Piave mentre era alla guida della sua Fiat Panda, poco prima della mezzanotte del 10 agosto. Sottoposto all’etilometro, è risultato positivo all’accertamento alcolemico con tasso pari a 1,69 grammi/litro (oltre tre volte sopra il limite consentito).