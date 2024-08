Endless Love trame future | la soap di canale 5 torna il 26 agosto con puntate ad alta tensione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo una breve pausa estiva laturcatornerà su5 lunedì 26, con una puntata che promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Nell’episodio 169 Nihan non resisterà nel vedere Kemal baciare Asu e perderà i sensi. Nel frattempo Alacahan aiuterà Emir a incastrare Ozan, mentre Tarik – su ordine di Emir – accompagnerà Zeynep e Ozan al porto. Il giovane Sezin verrà però fermato e arrestato per l’omicidio di Linda.anticipazioni: Nihan vede Kemal baciare Asu Già immaginavamo che la decisione di Emir di partecipare con la moglie alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu avrebbe avuto risvolti importanti, ma sicuramente non potevamo immaginare che questa “prova” mettesse Nihan in pericolo. Vedere il suo ex accanto a un’altra donna sarà per la moglie di Emir un colpo durissimo.