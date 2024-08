Botte a un trentenne per portargli via orologio e soldi tre denunciati per rapina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 17 agosto 2024) MONTECATINI – Calci e pugni pervia undi valore, lo smartphone e il portafoglio. È successo in piena notte a Montecatini ma la Polizia ha individuato i tre presunti responsabili: due sono minorenni. La vittima è un uomo di 30 anni che aveva segnalato al 112 di aver subito un’aggressione da parte di tre ragazzi che dopo averlo avvicinato minacciosamente lo hanno fatto cadere a terra, percosso con pugni allo stomaco eto derubandolo di undi valore, del telefono cellulare e del contenuto in denaro del proprio portafoglio, pari a 30 euro. L’episodio è avvenuto in una zona centrale della città, a breve distanza dai locali della movida. Immediatamente l’equipaggio delle volanti del commissariato si sono portate nella zona segnalata e dopo aver ricostruito insieme alla vittima i fatti accaduti, si è posto alla ricerca dei tre soggetti.