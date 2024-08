Beautiful trame dal 18 al 24 agosto 2024 | Brooke si riavvicina a Ridge?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 17 agosto 2024)rischierà di tradire il suo patto con Taylor nel corso della prossima settimana di programmazione di. Stando alledal 18 al 24, intanto, Hope si troverà alla Forrester in compagnia di Thomas e sarà impegnata a provare uno dei modelli della sua nuova collezione. La ragazza, però, scivolerà da una pedana e cadrà addosso a Thomas sul divano, mentre il giovane stilista proverà ad impedirle di fasi male. Proprio in quel momento, però, sopraggiungerà Liam, il quale vedendo Hope e Thomas abbracciati sul divano perderà il controllo. Spencer caccerà via il figlio didall'ufficio e litigherà violentemente con la moglie. Quest'ultima proverà invano a spiegare a Liam che si tratta di un equivoco e che Thomas la stava solo aiutando visto che era caduta dalla pedana.