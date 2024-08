ATP Cincinnati Sinner per la rivincita su Rublev Ma é un test importante per il fisico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Janniktorna in campo dopo un paio di giorni di riposo: l’azzurro ha esordito nel torneo Masters 1000 diin Ohio mercoledì scorso, battendo Alex Michelsen con il punteggio di 6-4 7-5 al termine di una prova che non ha convinto particolarmente e soprattutto ha evidenziato una condizione ancora non eccellente. Il servizio deve nettamente crescere nelle percentuali, la prima entra troppo poco in campo e spesso viene attaccato all’inizio degli scambi. Un po’ quello che è accaduto la scorsa settimana ai quarti di Montreal contro Andrey: il russo proprio in Canada è riuscito per la prima volta in carriera a battere l’altoatesino (eccettuati i ritiri).