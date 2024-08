A Monza il conclave delle suore | riunione sul futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)– Sono arrivate per Ferragosto. Una ventina di, provenienti dalle case di tutta Italia e pure dall’estero, come dal Togo, nel cuore dell’Africa nera.Potrebbe apparire – a sguardi esterni profani – come un appuntamento quasi fuori dal tempo, ma è tutt’altro che così, è anzi profondamente proiettato al: asi riunisce dal 15 al 25 agosto il XVIII Capitolo Generale della CongregazioneMisericordine. Per i profani, una sorta dipiù antiche e più amate di. Un momento di preghiera, di discernimento, e di riflessione per pianificare la vita futura della Congregazione, fondata nel 1891 da don Luigi Talamoni, proclamato beato nel 2004 da papa Giovanni Paolo II, e da Maria Biffi Levati.