WWE | Dopo Lashley addio anche ad MVP rimosso dal roster attivo

(Di venerdì 16 agosto 2024) MVP, noto per i suoi importanti contributi alla WWE come westler e poi come manager, ha ufficialmente concluso la sua esperienza con la compagnia. Il suo contratto è scaduto e, come confermato dallo stesso MVP, non ci sono piani per un suo ritorno. Questa notizia è stata ulteriormente confermata dal sito web della WWE, che ha spostato il profilo di MVP nella sezione “Alumni”, segnando così la fine ufficiale del suo rapporto con l’azienda. Gli ultimi sviluppi Recentemente, MVP ha fatto parlare di sé con un’apparizione a Bloodsport XI, un evento di wrestling indipendente. Questo movimento al di fuori della WWE aveva già fatto sorgere speculazioni sul suo futuro, che ora trovano conferma.