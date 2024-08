West Ham | Bowen nominato capitano degli Hammers

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-15 15:50:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Jarrodè statodelHam dal nuovo allenatore Julen Lopetegui. Il 27enne subentra a Kurt Zouma, al quale è stato concesso di valutare un trasferimento in Medio Oriente.©? foto.twitter.com/Yv2txNoTaY —Ham United (@Ham) 15 agosto 2024guiderà gliper la prima volta in una partita di Premier League quando l’Aston Villa visiterà il London Stadium sabato (calcio d’inizio alle 17.30). “Guidare i ragazzi è qualcosa che ho sempre sognato di fare”, ha dettoal sito web del club. “Farlo davvero per la prima partita, soprattutto essendo a casa, in televisione, per tutti quelli che saranno qui, la mia famiglia e i miei amici, vedermi guidare la squadra sarà davvero speciale.