Vigili del fuoco lanciano avvertimento ai cittadini sui pericoli di lasciare bottiglie d’acqua in auto

(Di venerdì 16 agosto 2024) È un pericolo mortale che può causare l’incendio dell’abitacolo di un’, ma che sorprendentemente la maggior parte delle persone fatica a credere. Idelstanno mettendo in guardia glimobilisti sulle conseguenze potenzialmente devastanti diinnelle calde giornate estive. Secondo i professionisti,una bottigliadi plastica alla luce diretta del sole può innescare un incendio in pochi minuti. Se vi state grattando la testa e vi state chiedendo come l’acqua, fluido usato da sempre per spegnere gli incendi, possa far parte di qualcosa di apparentemente così pericolosamente infiammabile, non siete gli unici continuate a leggere per saperne di più. Oggi siamo tutti consapevoli di quanto possano diventare caldi gli interni dellein estate.