Traffico Roma del 16-08-2024 ore 08 | 30

(Di venerdì 16 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla relazionescorrevole sulla rete viaria della capitale fuso in buono e lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra salario e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni possibili alla formazione di rallentamenti chiusa lo ricordiamo per lavori la tangenziale est tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo Sofia in direzione San Giovanni che verso lo stadio Olimpico la riapertura del tratto verso lo stadio Olimpico è prevista per il pomeriggio di oggi Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori in corso sulla linea fl4 resta sospeso il servizio tra Ciampino Albano Frascati e Velletri attivo servizio bus sostitutivo dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.