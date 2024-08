Stonehenge | risolto il mistero della Pietra dell’Altare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024)ilmonumentaledi. La composizione chimica dei suoi minerali dimostra che il blocco di arenaria da sei tonnellate, a lungo ritenuto originario del Galles, proviene in realtà dalla Scozia e dunque sarebbe stato trasportato per oltre 700 chilometri. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature da un team internazionale di ricerca guidato dal geologo britannico Anthony Clarke dell’australiana Curtin University. “La nostra analisi ha rilevato che specifici granuli di minerali nellahanno per lo più un’età compresa tra 1.000 e 2.000 milioni di anni, mentre altri minerali hanno circa 450 milioni di anni”, osserva Clarke.