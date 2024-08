Palacios l’Inter prova l’accelerata finale | una richiesta dal Talleres!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)fa sul serio per Tomas. Il difensore argentino di proprietà delè il profilo principale per rafforzare la difesa interista. SCATTO – Arrivano ulteriori conferme in merito al fortissimo interesse delverso Tomas. Il giovane argentino del 2003 in forza all’Independiente Rivadavia, ma di proprietà del, è corteggiato dal. Il club nerazzurro, come riferisce Fabrizio Romano, sta lavorando per trovare un accordo totale. Su di lui anche il corteggiamento di due club di Bundesliga: Stoccarda e Borussia Monchengladbach. Inoltre, lo stessonon è stato convocato per la sfida della Primera Division Argentina proprio trae Independiente Rivadavia. Il motivo sembrerebbe legato al mercato.