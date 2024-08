Omicidio Verzeni Sharon ha passeggiato col suo assassino | la rivelazione shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) “La dinamica del delitto indica chiaramente cheha avuto un’interazione prolungata con il suo carnefice prima di essere uccisa” così Roberta Bruzzone ha espresso la sua convinzione riguardo al caso, dichiarando che la giovane conosceva il suoe che non si è trattato di un delitto casuale. Secondo Bruzzone, l’analisi del contapassi di, che ha rivelato che la ragazza ha percorso solo 630 metri in circa 50 minuti. Leggi anche:: c’è la svolta. Arrestato un pusher di 33 anni di origini marocchine Per Bruzzone non ci sono dubbi: “Non si tratta di un’aggressione improvvisa, ma di un incontro prolungato, durante il quale la ragazza ha interagito con il suo carnefice”. Questa osservazione, secondo la criminologa, allontana nettamente l’idea di una violenza improvvisa.