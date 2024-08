Nove | piccoli passi verso un daytime da generalista

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilè il vero motore di una. Sì, i numeroni, in termini d’ascolto e ricavi pubblicitari, si fanno la sera ma il telespettatore, quello più affezionato e trasversale, lo conquisti e fidelizzi soltanto con il “calore” della programmazione diurna. Negli ultimi anni, la nascita di Tv8 eha portato a situazioni in qualche modo anomale: canali con delle ambizioni generaliste che si “accendevano” soltanto la sera seguendo l’andamento in crescita della platea. Belle di notte ma di giorno minima spesa massima resa con palinsesti da reti tematiche. Questo soprattutto per ciò che concerne il. L’ammiraglia di Warner Bros. Discovery, nello specifico, ha abusato del genere true crime, proponendo documentari a stelle e strisce fino a oltre 10 ore al giorno.