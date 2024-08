MotoGP Francesco Bagnaia vola nelle pre-qualifiche a Spielberg! 2 Morbidelli davanti a Martin e a Marquez Bastianini in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024)è stato il più veloce delle pre-del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di, effetti speciali per Pecco che ha siglato il record della pista “ufficiale” di 1:28.508, migliorando quanto fatto da Marco Bezzecchi l’anno scorso (1:28.533). Unin grande forma e desideroso di dare l’assalto alla vetta della classifica occupata dallo spagnolo Jorge(Ducati). Il pilota di Chivasso ha preceduto di 0.281 un ottimo Franco(Ducati Pramac) e il leader del campionato di 0.319, non perfetto in alcune frenate. Un layout su cui è fondamentale trovare i punti di staccata adeguati, al pari di una grande velocità in uscita dalle curve. Da questo punto di vistasembra avere tutto sotto controllo. A completare il quadro della top-5 troviamo Marc(Ducati Gresini) a 0.