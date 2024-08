Minervini | Manna vuole pescare dalla Premier

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Arturo, giornalista, nel suo editoriale all’interno del sito Tuttonapoli.net parla della strategia di. Il ds del Napoli, secondo il giornalista, vorrebbe. In genere i calciatori tenuti a margine in uno dei campionati più importanti d’Europa hanno poi fatto bene in Italia. Così potrebbe essere anche per i calciatori che in questo momento sta inseguendo il Napoli. Di seguito quanto scritto da: “L’Inghilterra è diventata l’Eldorado di tutti i calciatori” Così: “Il campionato più bello del mondo, una volta, era quello italiano. Anni di splendore, di campioni luccicanti, di squadra imbottite di campioni anche in periferia. Poi, tutto è cambiato.