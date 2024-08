Mercato Napoli annuncio ufficiale | sembrava tutto fatto affare sfumato definitivamente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un colpoper ildi Aurelio De Laurentiis: è arrivato anche il comunicatoin questi minuti. Ilnon rispetta sempre delle regole ben precise, spesso ci si ritrova a dover raccontare di trattative cheno chiude, improvvisamente vittime di ribaltoni e capovolgimenti di fronte. E’ accaduto anche alin questa sessione estiva di calcio, dove gli azzurri sono in una fase di stop ormai da diversi giorni. L’addio di Natan è, passato da pochissime ore al Betis Siviglia, ma per quanto riguarda i colpi in entrata non si registrano movimenti.fatta per Marco Brescianini, centrocampista che ilha seguito nelle ultime settimane edovesse essere il nuovo colpo dia firma di Giovanni Manna.