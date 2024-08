Genoa-Inter 4 ai box e bagarre! La probabile formazione di Inzaghi – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Domani, primo match di campionato che si disputerà alle 18.30 in contemporanea con Parma-Fiorentina. Simoneragiona. Ladei nerazzurri. ULTIME – L’attesa è finita, il campionato sta per ricominciare. Oggi ci sarà la conferenza di vigilia di Simone, che parlerà in sala stampa per presentare la prima partita della stagione:. Il tecnicoista dovrà fare a meno di quattro giocatori: il lungodegente Tajon Buchanan, che ne avrà almeno fino a dicembre, poi Zielinski, de Vrij e per ultimo Asllani. Come riferisce il Corriere dello Sport, meglio non rischiare l’albanese, che lavorerà a parte. In vista di domani, ci sarà solamente un dubbio da sciogliere e che riguarda la difesa: Yann Aurel Bisseck oppure Benjamin Pavard. Il tedesco ad oggi è favorito sul francese.