Zodiac Nails le unghie per chi è appassionato di stelle per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il web ha decretato che questa èdelle, una manicure che chiede aiuto allee rafforza la connessione con il cosmo, perfetto per gli appassionati di oroscopo. E se i segniali influenzassero anche la scelta della manicure? Nulla è lasciato al caso, con le, neppure la nail art. O quantomeno è questo quello che suggeriscono i beauty addicted del web che hanno puntato ad una tendenza astrale per. Qualcuno avrà sentito già parlare delle, proprio perché non si tratta di un’invenzione recente. Ma, come quasi ogni trend che si rispetti abbia avuto una certa influenza, a volte i più gettonati ritornano e si reinventano. Crediti: Instagram/@ofla – VelvetMagSu TikTok l’ossessione è decollata già da tempo, con un’hashtag che ha già macinato milioni di visualizzazioni in tempi record.