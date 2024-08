United abbiamo un problema Due sconfitte per Riccione nel triangolare casalingo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) È un Ferragosto amaro per i ragazzi dello. L’appuntamento con il torneo ’Bernardo Cassese’ di martedì scorso lascia i biancoazzurri a bocca asciutta dopo duee un terzo ed ultimo posto guadagnato nel. Ad organizzare il trofeo la stessa società romagnola, che ha accolto al Nicolini l’Ancona e la Virtus Francavilla. Il mini-girone ha visto fronteggiarsi tutte e tre le squadre una contro l’altra in incontri da 45 minuti. Inizio da dimenticare insomma per i sognisi, infranti contro il muro della squadra marchigiana a segno per ben due volte nella porta dello. Non è andata meglio neanche contro la Virtus, passata grazie all’unico gol dell’incontro, segnato da Gjonaj nei minuti finali.