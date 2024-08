Traffico Roma del 15-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina code dovute alintenso altezza Castelno versonulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della capitale in cittàper oggi varchi aperti e accesso libero nelle ZTL diurne di centro Trastevere e Tridente per il rinnovo integrale dei Binari fino al 25 di agosto sostituito da bus il servizio della metro a tra termini e Battistini regolarmente in servizio la tratta termini Anagnina che mantiene però l’attuale chiusura serale alle 21 dalla domenica al giovedì e l’orario prolungato fino alla 1:30 di notte il venerdì e il sabato ma per i dettagli di queste da altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità