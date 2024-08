Thuram e Lautaro Martinez insieme dopo 3 mesi Pure un inedito!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)giocherannoin Genoa-Inter,un precampionato diviso. Peraltro ci sarà una prima volta assoluta. PRIMA VOLTA – Meno due all’esordio dell’Inter in campionato contro il Genoa. A Marassi i campioni d’Italia scenderanno in campo a partire dalle 18.30 e lo faranno guidati dalla premiata coppia Marcus. I due non hanno giocato neanche una partitadurante questo precampionato e dunque contro il Grifone sarà il primo test in contemporanea a distanza di tre. L’ultima volta che si è vista in campo la Thu-La è stato lo scorso 19 maggio, ovvero nell’ultima partita dei campioni d’Italia a San Siro nella passata stagione. Ora di nuovo, uno a fianco all’altro in quel di Marassi. Una curiosità: sarà una prima volta assoluta in questo stadio.