Quelli che restano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per qualcuno agosto è un mese come un altro. Spesso lo dimentichiamo, ma esistono interi settori del mondo del lavoro che non vanno in vacanza. Anzi, sono quotidianamente all’opera, per rendere più piacevoli e più sicure le vacanze degli altri. Sono migliaia infatti le persone al lavoro anche nelle roventi settimane tradizionalmente dedicate alle ferie, per garantire preziosi servizi non solo ai turisti che affollano le località della Lombardia ma anche ai cittadini che – per forza o per scelta –a casa. E come non ricordare di chi rinuncia a una giornata di svago o a una gita fuori porta per dare sostegno alle categorie più fragili? O per regalare un momento di di spensieratezza a chi sta affrontando un momento difficile? Ieri ad esempio a Milano all’Opera Cardinal Ferrari è stato servito il pranzo di Ferragosto a oltre duecento persone senza fissa dimora.