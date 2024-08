Omicidio Sharon Verzeni | chi l’ha uccisa e perché? Il test del Dna ai residenti come per Yara Gambirasio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Chi ha ucciso? Proseguono le indagini sulla morte della 33enne di Terno d’Isola eè stato peranche persarà eseguito ildel Dna aivicini Per far luce sulla morte disi procederà aldel Dna per ivicini, cosìè stato fatto per il caso di. La 33enne è stata accoltellata per strada, a Terno d’Isola, mentre passeggiava di sera. Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo il Ris di Parma sta procedendo a recuperare le tracce repertate sul corpo e sui vestiti della barista 33ennecon quattro coltellate. Sono molte le persone che gli investigatori hanno iniziato a profilare tra uomini e donne, tra le quali anche moltidi via Castegnate e di altre strade limitrofe.