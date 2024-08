Natan al Betis è ufficiale | della ridicola campagna acquisti post scudetto non resta più nulla

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il Napoli ha ufficializzato il prestito dial. L’ennesima bocciatura al disastroso mercato estivo. Il comunicato: La Ssc Napoli comunica la cessione temporanea con diritto di riscatto delle pzioni sportive diBernardo De Souza alSiviglia. In bocca al lupo aper la nuova sfida che lo attende Leggi il comunicato: https://t.co/9QDBeFGHSe #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/0fjmZjVw72 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 15, 2024, Cajuste, Lindstrom: Conte ha smontato laLa Gazzetta giustamente sottolinea come Antonio Conte abbia bocciato ladel Napoli. Via. Via Cajuste (anche se per il momento è tornato indietro dopo aver superato le visite mediche col Brentford). Via Lindstrom.