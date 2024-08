Morta Gena Rowlands la Allie di Le pagine della nostra vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 agosto 2024) Èall'età di 94 anni, nota per il ruolo dell'anzianain Lee per aver recitato in Una moglie., nota per aver recitato in Una moglie e per aver interpretato il ruolo di, anziana e affetta da demenza, in Le, è venuta a mancare all'età di 94 anni. Laieri pomeriggio nella sua casa di Indian Wells, in California, dove era circondata dalla famiglia. Non sono state rese note le cause del decesso, ma l'attrice in pensione aveva combattuto contro il morbo di Alzheimer, ironico alla luce del suo ruolo cinematografico. NCIS:è la suocera di Gibbs La carriera Si era ritirata da Hollywood nel 2015 dopo